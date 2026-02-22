Meteo in Lombardia nell’ultima settimana di febbraio brilla la primavera ma attenti alla nebbia
La nebbia intensa ha ridotto la visibilità nelle prime ore del mattino, complicando la viabilità in Lombardia. Le condizioni meteorologiche favoriscono giornate miti e soleggiate, ma le alte concentrazioni di umidità favoriscono la formazione di foschie fitte. Gli automobilisti devono prestare attenzione alle strade più isolate e alle uscite autostradali. Le previsioni indicano che questa situazione potrebbe durare fino a metà settimana, mantenendo alta la cautela sui percorsi locali.
Milano, 22 febbraio 2026 - In Lombardia giorni che profumano di primavera con cieli sereni, ma attenti al rischio nebbia in nottata e prime ore del mattino. Le temperature sino a mercoledì saranno comprese tra i due gradi di minima in montagna e i 18 di massima in pianura nei giorni successivi leggero calo termico un po’ ovunque. Il quadro lombardo. “Sulla Lombardia - secondo gli esperti di 3BMeteo.it - la nuova settimana trascorrerà in larga parte con tempo stabile grazie all'anticiclone. Cieli tuttavia non sempre sereni o poco nuvolosi, sia per il passaggio di qualche velatura ma soprattutto, tra martedì e mercoledì, per la formazione di nubi basse e nebbie sulle aree pianeggianti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Capodanno a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo: attenti a nebbia e ghiaccio ma dal 2026 arriva l'armata russaLe previsioni meteo per il Capodanno a Milano e in Lombardia indicano condizioni soleggiate e poco nuvolose durante il giorno.
Meteo Lombardia, prove di primavera: sole e temperature miti ma rischio valanghe in montagna e nebbia in pianuraIl sole splende sulla Lombardia e le temperature si alzano, portando un senso di primavera nel fine settimana.
