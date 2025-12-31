I tre pilastri del Dup di San Miniato | Persone lavoro e qualità della vita

Il Dup di San Miniato si fonda su tre pilastri fondamentali: persone, lavoro e qualità della vita. Questo documento rappresenta un quadro strategico che riflette l’identità della città e le priorità per il suo sviluppo. Attraverso un’analisi accurata delle risorse e delle necessità, il Dup guida le scelte future, promuovendo un equilibrio sostenibile tra crescita, inclusione e benessere per tutti i cittadini.

SAN MINIATO "Il Dup-Documento unico di programmazione è molto più di un atto contabile. Racconta che idea di città abbiamo e come intendiamo accompagnare San Miniato nelle sfide che ci attendono. Abbiamo costruito una programmazione realistica, ma ambiziosa, che mette al centro le persone, il lavoro e la qualità della vita". Il Dup è stato approvato dal consiglio comunale con 9 voti a favore (5 i contrari). Il documento parte dalla consapevolezza delle difficoltà che attraversano il sistema economico nazionale e regionale e, in particolare, il settore moda e il Distretto industriale del Cuoio, che rappresentano un pilastro dell’economia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

