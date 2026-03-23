Presentazione del libro 20 volte Aquilio e dintorni

Giovedì 26 marzo alle ore 18,30 presso la Biblioteca Comunale di Sona, alla presenza dell'autore Eugenio Maria Cipriani, nell'ambito della rassegna "In viaggio tra le pagine" organizzata da Officina Grafica Eco con il Comune di Sona, verrà presentato il libro 20 volte Aquilio e dintorni. Incanto e stupore a mezz'ora dalla pianura. Durante l'incontro verranno illustrati i venti itinerari nell’estremo settore occidentale dell’alta Lessinia (Corno D’Aquilio, Corno Mozzo, Denti Della Sega, Monte Borghetto, Monte Castelberto) corredati di tracciato e descrizione dettagliata del percorso. Verranno proiettate delle slide sulla morfologia, architettura e geologia del territorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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