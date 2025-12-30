Alatri presentazione del libro di Angela Flori Tante volte ancora

Lunedì 5 gennaio alle ore 17,30 presso la Biblioteca Totiana di Alatri si terrà la presentazione del libro di Angela Flori,

Appuntamento lunedì 5 gennaio alle ore 17,30 alla Biblioteca Totiana di Alatri per la presentazione del libro di Angela Flori "Tante volte ancora".Un romanzo sull’amore per la vita e l’ottimismo. Bice Mascagni è un’ottantenne che vive con un gatto e un cane in provincia di Palermo. Nella sua. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

