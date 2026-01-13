Alatri presentazione del libro Tante volte ancora di Angela Flori
Alatri ospiterà venerdì 16 gennaio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale “L.” la presentazione del libro “Tante volte ancora” di Angela Flori. L’evento si inserisce nella serie “Educare nel tempo fragile”, offrendo un’occasione per riflettere sui temi dell’educazione e delle sfide attuali. Un momento di confronto aperto a tutti, per approfondire contenuti e spunti di riflessione proposti dall’autrice.
