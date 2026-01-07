Strage di Crans-Montana oggi l' addio alle vittime italiane Il dolore della madre di Minghetti | Più di tutto mi mancherà lui Il padre di Tamburi | Con te ho perso la vita
Oggi l’Italia rende omaggio alle vittime italiane della strage di Crans-Montana. In momenti di dolore, familiari e amici esprimono il loro vuoto e la perdita, mentre le città di Milano, Bologna, Roma e Lugano si uniscono nel ricordo. Un saluto sincero ai giovani scomparsi nell’incendio del locale
L'Italia si ferma per ricordare le vittime della strage d i Crans-Montana. Un ultimo saluto ai giovanissimi morti nell'incendio del locale " Le Constellation" si terrà oggi nelle città di Milano, Bologna, Roma e Lugano. A Milano a Santa Maria delle Grazie alle 14.45 si celebrerà il funerale di Chiara Costanzo, mentre nella Basilica di Sant'Ambrogio quelli di Achille Barosi. Bologna si stringe nel dolore per l'ultimo addio a Giovanni Tamburi, così come Roma per Riccardo Minghetti. Per Sofia Prosperi la cerimonia funebre sarà a Lugano. Per Emanuele Galeppini la famiglia ha chiesto di non divulgare giorno e ora del funerale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
