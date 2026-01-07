L’Italia rende omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana, con commemorazioni a Milano, Bologna, Roma e Lugano. Le testimonianze dei familiari evidenziano il dolore e la perdita profonda, come nel caso della madre di Minghetti e del padre di Tamburi. Un momento di riflessione collettiva per ricordare i giovani scomparsi nell’incendio del locale “Le Constellation”.

L'Italia si ferma per ricordare le vittime della strage d i Crans-Montana. Un ultimo saluto ai giovanissimi morti nell'incendio del locale " Le Constellation" si terrà oggi nelle città di Milano, Bologna, Roma e Lugano. A Milano a Santa Maria delle Grazie alle 14.45 si celebrerà il funerale di Chiara Costanzo, mentre nella Basilica di Sant'Ambrogio quelli di Achille Barosi. Bologna si stringe nel dolore per l'ultimo addio a Giovanni Tamburi, così come Roma per Riccardo Minghetti. Per Sofia Prosperi la cerimonia funebre sarà a Lugano. Per Emanuele Galeppini la famiglia ha chiesto di non divulgare giorno e ora del funerale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'addio alle vittime italiane. Il dolore della madre di Minghetti: "Più di tutto mi mancherà lui". Il padre di Tamburi: "Con te ho perso la vita"

L'addio alle vittime italiane. Il dolore della madre di Minghetti: "Più di tutto mi mancherà lui". Il padre di Tamburi: "Con te ho perso la vita" - A Milano, Roma, Bologna e Lugano il saluto a Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Achille Barosi. msn.com