Ramadan ad Al-Aqsa | 80mila fedeli in preghiera Gerusalemme in festa

A Gerusalemme, circa 80mila fedeli partecipano alle preghiere di Ramadan ad Al-Aqsa, dimostrando la forte tradizione religiosa della città. La preghiera si svolge tra le mura sacre, con molti che portano lanterne e tappeti colorati. La presenza massiccia riflette la volontà di mantenere vive le usanze anche in periodi difficili. La città si anima con canti e momenti di comunione, mentre le strade si riempiono di visitatori e pellegrini.

Gerusalemme, 80mila fedeli ad Al-Aqsa per il Ramadan: un’affermazione di fede in un contesto complesso. Gerusalemme ha vissuto un momento di intensa spiritualità con la partecipazione di circa 80mila fedeli alla prima preghiera del venerdì del Ramadan presso la moschea di Al-Aqsa, il 20 febbraio 2026. L’affluenza massiccia sottolinea l’importanza del sito come terzo luogo sacro dell’Islam e riflette la profonda devozione dei musulmani, in un contesto regionale segnato da delicate dinamiche politiche e religiose. Un mare di fedeli nella Città Vecchia. La Città Vecchia di Gerusalemme, custode di secoli di storia e spiritualità, si è animata di una solennità particolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

