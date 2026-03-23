Un gravissimo incidente aereo ha scosso la Colombia nel pomeriggio di oggi, lunedi 23 marzo 2026, coinvolgendo un velivolo pesante delle forze armate nazionali. La notizia, che ha immediatamente fatto il giro del mondo per la portata della tragedia, riguarda lo schianto di un aereo da trasporto Hercules dell’Aeronautica Militare colombiana. Il disastro si è verificato in una zona rurale del dipartimento di Putumayo, una regione caratterizzata da una fitta vegetazione e da condizioni geografiche complesse, situata nella parte meridionale del paese. Le prime ricostruzioni indicano che il velivolo sia precipitato poco dopo aver effettuato le operazioni di decollo dalla località di Puerto Leguízamo, un punto strategico per i movimenti logistici dei militari nella zona amazzonica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Precipita aereo militare in Colombia: a bordo 100 militari

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