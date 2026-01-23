Phil Collins il dramma di una leggenda Tutto quello che poteva andare storto è andato storto

Phil Collins, uno dei protagonisti della musica internazionale, condivide apertamente le difficoltà che sta affrontando. A pochi giorni dal suo 75° compleanno, il musicista descrive il suo attuale momento con sincerità, riflettendo sulle sfide personali e professionali. In un’intervista recente, Collins ha parlato del suo percorso e delle difficoltà incontrate, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e sulla sua carriera.

Londra, 23 gennaio 2026 – “Tutto quello che poteva andare storto è andato storto”: non usa giri di parole Phil Collins che racconta così il suo presente nel podcast BBC Eras, a pochi giorni dal suo 75mo compleanno, il 30 gennaio prossimo. Oggi il musicista vive con un’infermiera presente 24 ore su 24, necessaria per gestire terapie e farmaci. Una condizione che segna il confine netto tra il mito del palco e la realtà quotidiana. Che malattie ha Phil Collins. Non esiste una sola diagnosi, ma un intreccio di patologie che negli anni ha progressivamente minato il fisico del grande batterista. Il problema più noto è una grave neuropatia, conseguenza di una lesione alla colonna vertebrale risalente ai primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Phil Collins vive con un’infermiera 24 ore su 24: “Ho passato anni difficili, è andato tutto storto”Phil Collins condivide la sua esperienza di vivere sotto assistenza 24 ore al giorno a causa di problemi di salute.

