Centro sportivo 150mila euro per il tennis
Questa mattina, al Centro Sportivo Zardi di Portomaggiore, sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria. Sono stati sostituiti le due caldaie, un intervento da circa 150mila euro. Ora l’impianto dovrebbe garantire un servizio più efficiente per gli atleti e gli utenti del centro.
Altro intervento di manutenzione straordinaria al Centro Sportivo Zardi di Portomaggiore. Conclusi gli interventi di sostituzione delle due caldaie. Nei giorni scorsi, presso il Centro Sportivo Zardi, è stato completato un intervento di manutenzione straordinaria. L'intervento ha riguardato la sostituzione di una delle due caldaie che scaldano i campi da tennis, coperti da palloni pressostatici, dopo quello precedente avvenuto il mese scorso. L'installazione dell'ultima caldaia ha avuto un costo di circa 50 mila euro e, in aggiunta agli interventi di illuminazione esterna e interna, la somma destinata negli ultimi due anni alla riqualificazione del centro sportivo ha superato oltre 150 mila euro.
