Garage e posti auto a peso d’oro Prezzi alle stelle da Firenze al mare | la mappa

In molte città italiane, trovare un garage o un posto auto rappresenta una sfida costosa e spesso complessa. Dai centri urbani come Firenze alle località più vicine al mare, i prezzi sono in costante aumento. Questa mappa offre un panorama aggiornato delle tariffe, evidenziando le differenze territoriali e le tendenze del mercato, per aiutare chi cerca soluzioni di parcheggio più accessibili e consapevoli.

Firenze, 11 gennaio 2026 – Che la città italiana più cara d'Italia per acquistare o affittare una casa sia Milano è ormai assodato: tutte le analisi sul tema, da diversi anni a questa parte, lo confermano senza alcuna eccezione. Non è così, tuttavia, se parliamo dei box auto, come emerge dall'ultima ricerca di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it. In media, un box in vendita nel nostro Paese costa più o meno 1.550 euro al metro quadro. Dove si spende di più in Italia. Nei grandi centri, quelli che vanno oltre i 250mila abitanti, si sale fino ai 1.821 euro al metro quadro, mentre nei piccoli, cioè al di sotto dei 250mila abitanti, si scende attorno ai 1.

