Poste offerta totalitaria per Telecom | Lo Stato azionista di maggioranza

Poste Italiane lancia un’opas totalitaria per l’acquisto di Telecom Italia. Lo ha deciso oggi il Cda dalla società. Il corrispettivo totale previsto è di circa 10,8 miliardi di euro. L’offerta è in contanti e azioni: agli azionisti di Telecom che aderiranno all’offerta sarà riconosciuto una componente in denaro di 0,167 euro per ciascuna azione di Tim e una componente in titoli di 0,0218 azioni ordinarie di Poste di nuova emissione per ciascuna azione di Tim conferita, valutando le azioni Tim a 0,635 euro ciascuna, ovvero un premio del 9,01% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 20 marzo. L’esborso per Poste Italiane (che è già il maggiore azionista di Tim) ammonterebbe quindi a 2,8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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