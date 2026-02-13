Luca Ricci, parlamentare europeo, ha annunciato ieri a Bruxelles l’avvio di prove tecniche di un nuovo super stato europeo, senza tabù e con regole condivise più stringenti, nel tentativo di rafforzare l’unità tra i Paesi membri. Ricci ha spiegato che il progetto mira a creare una struttura più efficiente e compatta, capace di rispondere meglio alle sfide globali, e ha sottolineato come questa iniziativa sia ancora in fase embrionale, con i primi test che coinvolgono alcuni stati pilota.

Meloni e Merz invece vogliono sfoltire e ridimensionare l’impianto regolatorio, che distrugge o danneggia fortemente l’apparato produttivo e industriale. Alle origini politiche dell’Europa del Castello e dell’asse Roma-Berlino. L’evocazione di un asse Roma-Berlino di per sé fa un po’ ridere. Il motore franco-tedesco dell’Europa è sembrato per decenni, dalla fine dell’ultima guerra e dagli inizi della procedura che sboccherà trentacinque anni fa nella moneta unica, una seconda pelle della politica e della cultura prevalenti nel vecchio continente. Come, perché e fino a che punto qualcosa sia cambiato o stia per cambiare non è chiaro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

