Poste lancia un’Opas totalitaria su TIM | il controllo allo Stato

Poste Italiane ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (OPAS) totalitaria su TIM, con l’obiettivo di dare vita ad un unico Gruppo, integrando due delle più grandi e importanti realtà industriali italiane. Poste punta infatti ad acquisire l’intero capitale sociale di TIM e procedere alla revoca dalla quotazione delle azioni della società di tlc dalla Borsa di Milano. Il perfezionamento dell’Offerta è previsto entro la fine del 2026. Una scelta che in quale modo ha sorpreso il mercato, dal momento che Poste era salita al 27,32% del capitale lo scorso dicembre, chiedendo l'esenzione dall'obbligo di Opa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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