Poste Italiane ha annunciato una offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) volontaria e totalitaria su TIM per circa 10,8 miliardi di euro, con l’obiettivo di acquisire l’intero capitale della compagnia telefonica. Una volta completata l’operazione, attesa entro la fine del 2026, TIM sarà delistata da Euronext Milan. Recentemente, come parte dell’integrazione dei servizi, i clienti di PosteMobile sono stati trasferiti dalla rete Vodafone alla rete TIM, segnando un primo passo verso la convergenza operativa tra i due gruppi. A fine marzo 2025, Poste Italiane era diventata il primo azionista di TIM con una quota del 24,81%. Successivamente, a dicembre 2025, ha acquistato un’ulteriore quota del 2,51% da Vivendi, arrivando al 27,32% delle azioni ordinarie TIM, pari al 19,61% del capitale sociale complessivo. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Poste Italiane vuole TIM, offerta da 10,8 miliardi

Articoli correlati

Leggi anche: Poste Italiane lanciano un’offerta pubblica di acquisto e scambio su Tim da 10,8 miliardi

Poste Italiane vuole comprare Tim per 10,8 miliardi: cosa cambierebbe per telefonia e servizi postaliPoste Italiane ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria su Telecom Italia, comunemente nota come Tim, per un...

Así afecta el Globalismo a tu libertad sin que te des cuenta

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Poste Italiane

Temi più discussi: Poste Italiane vuole comprarsi tutta TIM; Poste lancia offerta d'acquisto su Tim, Oggi il Cda della compagnia telefonica; Tim - TG Poste; Le Poste lanciano opas su Tim da 10,8 miliardi. Lo Stato italiano oltre il 50% del nuovo gruppo.

Perché Poste vuole comprare Tim? I 3 veri motivi dietro l’operazione da 10,8 miliardiDalla rete unica alla sovranità digitale: ecco perché Poste Italiane ha lanciato l'Opas su Tim e cosa cambia davvero per il sistema Italia. panorama.it

Poste Italiane lancia un'OPAS su TIM: cosa cambierà per gli utenti di telefonia?Poste Italiane ha annunciato un'OPAS su TIM: ecco cosa cambierà per il settore delle telecomunicazioni in Italia ... libero.it

La Filatelia di Poste Italiane partecipa a Lucca Collezionando, il festival dedicato al fumetto e al collezionismo in programma il 28 e 29 marzo al Polo Fiere di Lucca. Presso lo stand saranno disponibili prodotti filatelici ispirati al mondo dei fumetti e sarà presen facebook

Poste Italiane vuole comprare tutta TIM, l'offerta pubblica d'acquisto 10,8 miliardi: "Operazione non concordata, altamente attraente" x.com