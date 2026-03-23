Poste Italiane ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria su Telecom Italia, comunemente nota come Tim, per un valore complessivo di 10,8 miliardi di euro. L’operazione rappresenta una delle più rilevanti del panorama economico italiano degli ultimi anni e punta a creare un unico grande gruppo nazionale capace di integrare servizi postali, finanziari e telecomunicazioni. L’offerta prevede un meccanismo combinato di denaro e azioni. Per ogni azione Tim portata in adesione, Poste Italiane corrisponderà una componente in denaro pari a 0,167 euro e una componente in titoli pari a 0,0218 azioni ordinarie di nuova emissione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Poste Italiane vuole comprare Tim per 10,8 miliardi: cosa cambierebbe per telefonia e servizi postali

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