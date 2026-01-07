Tentano per 2 volte la truffa del falso carabiniere due giovani denunciati dai carabinieri

Due giovani sono stati denunciati dai Carabinieri del Lago Maggiore dopo aver tentato, in due occasioni, la truffa del falso carabiniere. Gli individui, in trasferta nella zona, sono stati fermati dalle forze dell’ordine e identificati. L’episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione a eventuali tentativi di raggiro, anche in contesti apparentemente tranquilli. Le autorità rafforzano l’invito alla prudenza e alla verifica delle identità di chi si presenta come ufficiale delle

In trasferta sul Lago Maggiore per tentare la truffa (per due volte) del falso carabiniere. Fermati da quelli veri, sono stati denunciati per tentata truffa aggravata.É successo nei giorni scorsi a Baveno, dove i carabinieri della stazione di Stresa hanno denunciato un giovane di 24 anni e una.

