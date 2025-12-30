Posta Fibreno la Befana del lago

Il 6 gennaio 2026, la Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, in collaborazione con Assoscuba, organizza nuovamente “La Befana del Lago”. Questo evento tradizionale, che si svolge nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni locali, offre l’occasione di vivere un momento di convivialità e cultura nel contesto naturale del lago. Un'iniziativa che coinvolge tutta la comunità e gli appassionati di natura e tradizioni.

Leggi anche: Posta Fibreno, "Un Lago di Presepi" Leggi anche: Arriva "Storie di lago", il tour in battello alla scoperta del Lago Maggiore

