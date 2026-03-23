Si chiama Mouhamed Mbaye ed è l'autore di una parata che forse non avete mai visto. Il senegalese del Varzim, squadra di terza divisione portoghese, ha ben deciso di respingere una conclusione avversaria mettendoci la testa, prima di crollare a terra. Risultato salvo e soprattutto vittoria acciuffata al 98' contro il Santarem, grazie a un gol su calcio di rigore di Joaozinho. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Portiere crolla a terra, il motivo? Una parata assurda... di testa

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