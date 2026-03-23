Arezzo, 23 marzo 2026 – . La Domenica delle Palme rinnoverà una tradizionale giornata di ritrovo per gli associati della storica confraternita casentinese e, in generale, per la comunità bibbienese a cui verrà proposta un’occasione di incontro, condivisione e informazione. L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo nell’ufficio della Misericordia in piazza Tarlati che, con orario dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, prevederà un’apertura straordinaria per rinnovare le tessere e per accogliere gli aspiranti soci a cui verranno illustrati la missione e l’operato dell’associazione in risposta ai bisogni della collettività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porte aperte alla Misericordia di Bibbiena per il tesseramento 2026

Articoli correlati

Al via la campagna di tesseramento soci 2026 della Misericordia di EmpoliLa Misericordia di Empoli dà il via alla campagna di tesseramento soci per l’anno 2026: un appuntamento importante per contribuire alla realizzazione...

La Misericordia di Bibbiena apre le selezioni per il Servizio CivileArezzo, 11 marzo 2026 – Un’esperienza umana, formativa e professionale al servizio della comunità.

Tutto quello che riguarda Porte aperte alla Misericordia di...

Argomenti discussi: Servizio civile universale, 42 posti alla Asl Toscana sud est.

Misericordia di Bibbiena: quasi 4.000 servizi svolti nel solo 2025Arezzo, 15 dicembre 2025 – Quasi 4.000 servizi svolti in un solo anno dalla Misericordia di Bibbiena. La storica confraternita casentinese ha stilato il bilancio degli interventi condotti nel 2025 in ... lanazione.it

Un corso su disostruzione pediatrica e defibrillatore con la Misericordia di BibbienaArezzo, 30 gennaio 2026 – Un corso di disostruzione pediatrica e utilizzo del defibrillatore con la Misericordia di Bibbiena. L’incontro è fissato per sabato 7 marzo, alle 15.00, nella sede operativa ... lanazione.it