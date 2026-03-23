portaerei gerald ford torna a creta e si ferma per manutenzione marina usa in crisi

La superportaerei americana Gerald Ford costretta a fermarsi, forse addirittura 14 mesi. Di certo dovrebbe tornare operativa non prima del 2027, dopo i problemi che l'hanno travolta nelle ultime settimane. Prima i problemi con i bagni intasati, poi l'incendio nella lavanderia principale le cui cause sono ancora da accertare (tra le ipotesi anche il sabotaggio dell'equipaggio stanco della maxi-missione di quasi un anno). La più grande portaerei al mondo ha lasciato il teatro del Mar Rosso per dirigersi verso la base navale di Souda Bay, a Creta. La decisione, già nell'aria, è diventata definitiva dopo l'incendio scoppiato a bordo il 12 marzo, oltre a una serie di criticità tecniche emerse al termine di uno dei dispiegamenti più intensi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Portaerei Gerald Ford torna a Creta (e si ferma un anno per manutenzione). «Marina Usa in crisi»

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Portaerei Gerald Ford, incendio a bordo, distrutti 600 letti, ipotesi sabotaggio da parte dei marinai, nave verso Creta - VIDEO x.com