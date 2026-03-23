La superportaerei americana Gerald Ford costretta a fermarsi, forse 14 mesi. Di certo dovrebbe tornare operativa non prima del 2027, dopo i problemi che l'hanno travolta nelle ultime settimane. Prima i problemi con i bagni intasati, poi l'incendio nella lavanderia principale con cause tutte da stabilire (e un'ipotesi è quella del sabotaggio dell'equipaggio stanco della maxi-missione di quasi un anno). La più grande portaerei al mondo ha lasciato il teatro del Mar Rosso per dirigersi verso la base navale di Souda Bay, a Creta. La decisione, già nell'aria, è diventata definitiva dopo l'incendio scoppiato a bordo il 12 marzo oltre a una serie di criticità tecniche emerse al termine di un dispiegamento tra i più intensi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Portaerei Gerald Ford torna a Creta (e si ferma un anno per manutenzione). «Marina Usa in crisi»

Articoli correlati

Leggi anche: Grecia, la portaerei Usa Gerald R. Ford lascia Creta e si dirige verso il Medio Oriente

Portaerei Gerald Ford, incendio a bordo: ipotesi sabotaggio. Ora torna a Creta (e arriva la Tripoli)Le fiamme a bordo hanno costretto 600 tra militari e membri dell'equipaggio a dormire su pavimenti e tavoli, perché i loro letti erano andati a fuoco.

Una selezione di notizie su Portaerei Gerald Ford

Temi più discussi: Incendio a bordo della portaerei Gerald Ford, 600 marinai restano senza letto; Non c'è pace sulla portaerei Ford, 600 marinai senza letto; L’equipaggio della più grande portaerei statunitense non ne può più; Incendio e guasti alle tubature: caos sulla USS Gerald Ford, la portaerei chiave degli USA.

Portaerei Gerald Ford torna a Creta (e si ferma un anno per manutenzione). «Marina USA in crisi»La superportaerei americana Gerald Ford costretta a fermarsi, forse 14 mesi. Di certo dovrebbe tornare operativa non prima del 2027, dopo i problemi ... msn.com

L’equipaggio della più grande portaerei statunitense non ne può piùLa USS Gerald R. Ford è in missione da 10 mesi ininterrottamente, prima in Venezuela e ora in Medio Oriente, tra incendi e bagni intasati ... ilpost.it

La Marina Militare statunitense affronta una potenziale "crisi delle portaerei", poiché la sua nave da guerra più avanzata, la USS Gerald R. Ford (CVN-78), si trova a Souda Bay sottoponendosi a una valutazione dei danni. Il passaggio dal combattimento at facebook

Portaerei Gerald Ford, incendio a bordo, distrutti 600 letti, ipotesi sabotaggio da parte dei marinai, nave verso Creta - VIDEO x.com