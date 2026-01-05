Galà dello sport 2026 al Castello di Poppi

Il Galà dello Sport 2026 si terrà al Castello di Poppi, il 5 gennaio, e rappresenta un’occasione per celebrare l’eccellenza sportiva locale. Durante l’evento saranno premiati otto atleti, tre squadre, sette società e due riconoscimenti speciali, riconoscendo il contributo e il successo dello sport nel territorio di Poppi e Arezzo. Un momento di valorizzazione e di condivisione per tutta la comunità.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Il Comune di Poppi festeggia il suo sport migliore con un Galà dello Sport i n cui verranno dati riconoscimenti a 8 atleti, 3 squadre, 7 società e 2 riconoscimenti speciali. La manifestazione si terrà il giorno 11 gennaio alle ore 15 presso il salone delle Feste del castello di Poppi. "Il 2025 sarà ricordato come un anno straordinario per lo sport nel Comune di Poppi – commenta Maurizio Maggi Assessore allo Sport - Grazie all'impegno e alla passione delle associazioni sportive del territorio, il calendario degli eventi ha registrato un susseguirsi di appuntamenti di altissimo livello, capaci di coniugare competizione, partecipazione e promozione turistica".

