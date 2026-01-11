Verona-Lazio 0-1 al Bentegodi decide l' autorete di Nelsson

La Lazio ottiene una vittoria per 1-0 contro il Verona al Bentegodi, grazie a un autogol di Nelsson al 79’. Dopo quasi un mese, i biancocelesti tornano a conquistare i tre punti in trasferta, consolidando la posizione in classifica. La sfida è stata equilibrata, con un risultato determinato da un episodio nel secondo tempo.

VERONA (ITALPRESS) – Dopo quasi un mese dall'ultima volta, la Lazio torna a riassaporare il gusto della vittoria e lo fa di nuovo in trasferta, in casa del Verona: al Bentegodi termina 0-1 con un autogol di Nelsson al 79?. Una partita in cui i tre punti erano fondamentali per entrambe le squadre, con gli scaligeri a caccia del colpaccio dopo quello solo sfiorato contro il Napoli. Zanetti rilancia dal primo minuto Giovane per fare coppia con Orban, uscito galvanizzato dalla partita del Maradona. Sarri, invece, fa debuttare subito da titolare a centrocampo il nuovo arrivato Taylor, mentre in attacco spazio a un inedito tridente formato da Isaksen, Noslin e Cancellieri, vista l'assenza per squalifica di capitan Zaccagni.

