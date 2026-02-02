Le reti nel primo tempo Subito Piccioli e Esposito La Pietralunghese stende il Pontevalleceppi Ripa
La Pietralunghese conquista una vittoria importante sul campo del Pontevalleceppi Ripa, vincendo 2-0 nel primo tempo. Subito in avvio, Piccioli e Esposito cercano di mettere in difficoltà la difesa avversaria. La squadra ospite apre le marcature con un’azione efficace e, poco dopo, raddoppia con un’altra conclusione precisa. La squadra di casa fatica a reagire e nel secondo tempo prova a cambiare marcia, ma il risultato resta invariato. La Pietralunghese si prende i tre punti e si avvicina
PONTEVALLECEPPI RIPA 0 PIETRALUNGHESE 2 PONTEVALLECEPPI RIPA (4-4-2): Ciribe; Bazzarri (38’st Ndoj), Toma, Barbarossa, Kamwa; El Maymouny, Bengala, Biela, Pelliccia (31’st Brunella); De Gioia, Encina (39’st M. Pauselli). A disp.: Ruffolo, Perilli, Belloni, Noudem, Jemi, Mariani Carletti. All.: Francesco Faloia. PIETRALUNGHESE (4-3-3): Abibi; Naticchi (46’st Bruzzesi), Met Hasani, Nuti, Simoncini (14’st Tersini); Esposito, Giambi, Piccioli; Mangiaratti (25’st Cori), Rossi (40’st G. Pauselli), Calderini (32’st Gatti). A disp.: Casciani, Martinelli, Nicoli, Barrial. All.: Luca Pierotti. Arbitro: Vendramin di Terni (Proietti e Capicci). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
