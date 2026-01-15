Dopo dieci anni di chiusura riapre al transito il Ponte Giulio Rocco

Dopo un decennio di chiusura, il Ponte Giulio Rocco riapre al traffico. Questo cavalcaferrovia collega i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio VIII, migliorando la viabilità e la mobilità locale. La riapertura rappresenta un intervento importante per la rete stradale della zona, garantendo un collegamento più efficace tra le due aree e contribuendo alla riqualificazione urbana del quartiere.

L’opera, del valore complessivo di 4,8 milioni di euro, è stata cofinanziata al 50% da Roma Capitale e dalla Regione Lazio ed è stata realizzata da Astral S.p.A. nell’ambito della convenzione tra i due enti, con il coordinamento del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale. Affiancata alla realizzazione del nuovo Ponte Giulio Rocco è in corso la riqualificazione dell’area di parcheggio e del verde adiacente. L’intervento prevede il rifacimento delle pavimentazioni, la riorganizzazione degli stalli e un miglioramento complessivo della qualità ambientale, con 20 alberature, sistemi di irrigazione e soluzioni per ridurre l’impatto climatico delle superfici carrabili. 🔗 Leggi su Romatoday.it

