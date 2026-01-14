Tre milioni di euro per il polo sportivo nel bene confiscato

È stato annunciato un finanziamento di tre milioni di euro per il progetto del polo sportivo nel bene confiscato. Questo intervento rappresenta un importante passo verso la creazione di una struttura che supporterà attività sportive e sociali, contribuendo alla ripresa e alla coesione della comunità locale. Un investimento volto a promuovere inclusione e benessere, attraverso uno spazio dedicato a tutti i cittadini.

Un primo, significativo passo formale verso la realizzazione di una nuova struttura sportiva e sociale a servizio della comunità. La giunta comunale di Casapesenna ha approvato il Documento di indirizzo della progettazione per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'immobile comunale di via.

