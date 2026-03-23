Policlinico | Per l' 84% dei dipendenti no discriminazioni di genere

Un clima di lavoro positivo, con rapporti costruttivi tra colleghi, sia sul piano professionale sia su quello umano. E un dato significativo: oltre l’84% dei dipendenti dichiara di non essersi mai sentito discriminato per motivi di genere. È il dato più rilevante emerso dal questionario annuale su pari opportunità e violenza di genere promosso dalla Direzione generale e dal Cug – Comitato unico di garanzia – del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo e rivolto a tutto il personale. All’indagine hanno risposto in 1329 (su un totale di 2332 dipendenti), 606 uomini e 723 donne, di età compresa tra i 18 e i 70 anni, appartenenti alle diverse professioni presenti in ospedale: 550 medici, 513 infermieri, 95 operatori socio-sanitari, 125 specializzandi, 10 tecnici, 50 dipendenti amministrativi e 86 professionisti di altre categorie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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