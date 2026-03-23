Pogacar è un genio e va oltre il campione La Sanremo vinta è un atto di giustizia

Da ilgiornale.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche lui, Beppe Saronni, ha dovuto sputare l'anima prima di vincere la Sanremo. Ci riuscì nel 1983, con tanto di maglia iridata sulle spalle, al settimo tentativo e dopo tre secondi posti consecutivi. La corsa che sembrava disegnata per questo prodigioso corridore scaltro e scattante, si trasformò anche per lui in una dolce ossessione, che il fuoriclasse di Parabiago esorcizzò con un cabaret di pasticcini e due bottiglie di bollicine, alla vigilia della Classicissima di primavera. «Festeggiammo la vittoria prima di correre: questa è la pura verità, che non avrei mai rivelato se fosse andata male. Invece, quella sera, dopo settimane di allenamenti e importanti vittorie come il Mondiale e il Lombardia, arrivammo alla Sanremo consapevoli di aver fatto tutto il possibile per essere il giorno dopo protagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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