Anche lui, Beppe Saronni, ha dovuto sputare l'anima prima di vincere la Sanremo. Ci riuscì nel 1983, con tanto di maglia iridata sulle spalle, al settimo tentativo e dopo tre secondi posti consecutivi. La corsa che sembrava disegnata per questo prodigioso corridore scaltro e scattante, si trasformò anche per lui in una dolce ossessione, che il fuoriclasse di Parabiago esorcizzò con un cabaret di pasticcini e due bottiglie di bollicine, alla vigilia della Classicissima di primavera. «Festeggiammo la vittoria prima di correre: questa è la pura verità, che non avrei mai rivelato se fosse andata male. Invece, quella sera, dopo settimane di allenamenti e importanti vittorie come il Mondiale e il Lombardia, arrivammo alla Sanremo consapevoli di aver fatto tutto il possibile per essere il giorno dopo protagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Pogacar è un genio e va oltre il campione. La Sanremo vinta è un atto di giustizia"

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