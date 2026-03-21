Un ex ciclista, primo in via Roma nel 2003, ha commentato la Milano-Sanremo, affermando che si tratta dell’unica gara che il ciclista Pogacar sente di poter perdere. Ha partecipato all’evento undici volte consecutive e la considera la più bella e incerta tra tutte le corse. La sua opinione si basa sulla lunga esperienza di competizione in questa classica.

Paolo Bettini era tutto quanto: istinto e calcolo, fantasia e ferocia, immaginazione e senso della sfida. La Milano-Sanremo la voleva e se l’è presa. Come ha fatto con i Mondiali, con le classiche Monumento e con l’oro olimpico che gli ha dato l’immortalità. Ma quella corsa facile e difficile, troppo semplice e sommamente complicata, lo attraeva come una calamita. E Paolo riuscì a domarla soltanto dopo una lunga rincorsa. Potremmo dire che fu la costruzione di un capolavoro. Paolo, che cos’era per te la Milano-Sanremo? "Un sogno, ma molto prima di arrivare a vincerla. Nel 2003 era diventata quasi un tabù, una specie di ossessione. Ci avevo provato troppe volte, una volta mi avevano preso all’ultimo chilometro, un’altra in fondo al Poggio, sembrava proprio stregata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bettini: "La Milano-Sanremo? L'unica gara che Pogacar sa di poter perdere. Io l'ho vinta grazie a..."

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