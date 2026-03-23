"Bisogna essere positivi e saper annusare il pericolo" FIRENZE - "Non pensavo di arrivare meglio a questa partita, nessun alibi, troppo facile: ho scelto i giocatori che stanno meglio, non c'è tempo per pensare ad altro". Rino Gattuso guarda avanti: giovedì a Bergamo c'è la semifinale dei play-off mondiali contro l'Irlanda del Nord, primo ostacolo da superare per evitare una terza clamorosa esclusione di fila dalla Coppa del Mondo. "Ho lavorato tanto con il mio staff in questi mesi, ora tocca a noi - le parole del ct azzurro in conferenza stampa - Testa alla partita di giovedì e non pensare ad altro, ne' che non siamo andati due volte al Mondiale, o che ne abbiamo vinti quattro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gattuso "Niente alibi, abbiamo una grande occasione"

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