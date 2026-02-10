Niente stage? Gattuso fa l' Italia a cena | ieri a Milano con gli azzurri delle big i retroscena

Gattuso ha deciso di incontrare gli azzurri delle grandi squadre italiane. Ieri sera a Milano ha riunito giocatori di Milan, Inter, Juventus, Bologna e Fiorentina per una cena informale. L’obiettivo è parlare, scambiarsi idee e rafforzare lo spirito di squadra in vista dei prossimi impegni. Nessuno stage, solo un momento di confronto tra i calciatori, che si preparano al playoff di marzo. La serata si è svolta in un’atmosfera rilassata, lontana dai riflettori e dai rumori del calcio di tutti i giorni.

È iniziato ieri sera il “tour italiano” di Rino Gattuso in vista del playoff di marzo. Il ct e la Figc non hanno avuto lo stage di inizio febbraio che sarebbe stato utile per far gruppo, ma il tecnico non ha fatto drammi e, come quando giocava, si è rimboccato le maniche. Ecco perché, dopo essersi sobbarcato un bel po’ di chilometri in volo per incontrare Retegui in Arabia Saudita, Verratti in Qatar e il folto gruppo di giocatori della Premier a Londra (tra gli altri Calafiori, Chiesa, Donnarumma, Kayode, Savona, Tonali, Udogie e Vicario), ieri sera era a Milano, a cena con i giocatori di Milan, Inter, Juventus, Bologna e Fiorentina che fanno parte del gruppo degli azzurrabili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gennaro Gattuso decide di portare gli Azzurri a cena invece di organizzare uno stage.

