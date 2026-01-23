Il Pirandello più libero in scena ad Aragona | al teatro Armonia c' è Liolà
Sabato 24 gennaio, al teatro Armonia di Aragona, va in scena Liolà, uno dei lavori più apprezzati di Luigi Pirandello. La rassegna teatrale “Città di Aragona” presenta questa rappresentazione, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere da vicino uno dei classici della letteratura italiana. Uno spettacolo che ripropone l’autore siciliano in una versione fedele e autentica, all’interno di un percorso culturale dedicato al teatro contemporaneo.
Sabato 24 gennaio la rassegna teatrale “Città di Aragona” porta nel paese delle Maccalube uno dei testi più amati di Luigi Pirandello. Al teatro Armonia, in piazza Matrice alle 20,30, va in scena “Liolà”, commedia brillante in tre atti che affonda le radici nella cultura popolare siciliana tra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
