Yemen il leader separatista è fuggito negli Emirati Arabi Uniti

Aidaros al-Zubaidi, leader dei separatisti yemeniti, ha lasciato il paese e si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti. La sua fuga segue la sua recente esclusione dall’esecutivo con l’accusa di “alto tradimento”. La situazione in Yemen rimane complessa, con tensioni tra le diverse fazioni e questioni di stabilità politica nella regione.

Aidaros al-Zubaidi, leader dei separatisti yemeniti estromesso dall’esecutivo con l’accusa di «alto tradimento», è fuggito negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce la coalizione guidata dall’ Arabia Saudita, descrivendo nei dettagli la rocambolesca fuga di Al-Zubaidi, iniziato in barca da Aden verso il porto di Berbera, in Somaliland, e proseguita poi su un aereo che ha fatto scalo a Mogadiscio ( Somalia ) «sotto la supervisione di ufficiali emiratini», per poi atterrare in un aeroporto militare di Abu Dhabi. Al-Zubaidi, capo del Consiglio di Transizione Meridionale, nella serata del 7 gennaio avrebbe dovuto recarsi nella capitale saudita Riad per colloqui volti a porre fine al conflitto nello Yemen. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Yemen, il leader separatista è fuggito negli Emirati Arabi Uniti Leggi anche: Dopo i raid sauditi, gli Emirati Arabi Uniti lasciano lo Yemen, ma il duello continua Leggi anche: Yemen, destituito il leader separatista La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Yemen | A Saudita ' leader separatista è ad Abu Dhabi'. Yemen: A. Saudita, 'leader separatista è ad Abu Dhabi' - Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto uscire clandestinamente dallo Yemen il leader separatista Aidarous al- iltempo.it

