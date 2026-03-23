Pio Esposito mette da parte l’Inter | il messaggio è inequivocabile

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

di Bruno De Santis Pio Esposito lancia un messaggio chiaro a tutti i tifosi: per lui non devono esserci dubbi, dovrà accadere per forza Il suo gol dopo neanche un minuto non è bastato: Pio Esposito ha provato a tirare fuori dalle difficoltà l’ Inter, ma la rete contro la Fiorentina non è servita ad i nerazzurri per portare a casa i tre punti. Ora il campionato osserva due settimane di pausa, lasciando il campo all’Italia che dovrà guadagnarsi i Mondiali. Gli azzurri di Gattuso sono chiamati alla sfida contro l’Irlanda del Nord, primo appuntamento (speriamo non l’unico) dei playoff con in ballo un biglietto per Stati Uniti, Canada e Messico.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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