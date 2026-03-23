di Bruno De Santis Pio Esposito lancia un messaggio chiaro a tutti i tifosi: per lui non devono esserci dubbi, dovrà accadere per forza Il suo gol dopo neanche un minuto non è bastato: Pio Esposito ha provato a tirare fuori dalle difficoltà l’ Inter, ma la rete contro la Fiorentina non è servita ad i nerazzurri per portare a casa i tre punti. Ora il campionato osserva due settimane di pausa, lasciando il campo all’Italia che dovrà guadagnarsi i Mondiali. Gli azzurri di Gattuso sono chiamati alla sfida contro l’Irlanda del Nord, primo appuntamento (speriamo non l’unico) dei playoff con in ballo un biglietto per Stati Uniti, Canada e Messico.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pio Esposito mette da parte l’Inter: il messaggio è inequivocabile

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Pio Esposito riesce a trovare il momentaneo pareggio per l'Inter contro il Bodo Glimt

Una selezione di notizie su Pio Esposito

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Pio Esposito ha vent'anni. Ha segnato in Europa, in Serie A, in Nazionale. L'anno scorso miglior giocatore della Serie B. Cresciuto nell'Inter dall'età di otto anni, lontano da casa, con i sacrifici suoi e della sua famiglia. E ancora arrivano i meme sul suo Pallone facebook