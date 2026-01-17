Inter Marotta lavora ai rinnovi | Bisseck e Pio Esposito da blindare

L'Inter lavora ai rinnovi contrattuali di alcuni giovani talenti, tra cui Bisseck e Pio Esposito, per consolidare il proprio assetto. Mentre la sessione di calciomercato prosegue, il club valuta le strategie per rafforzare la rosa e assicurarsi la continuità di giocatori promettenti, in vista della prossima stagione.

La sessione di calciomercato continua e l’Inter oltre a cercare quei profili utili a rinforzare la rosa di Cristian Chivu starebbe iniziando a pensare ai rinnovi per poter blindare dei gioielli che fino a questo momento hanno convinto. Il primo, in ordine, dovrebbe essere Francesco Pio Esposito, il giovane bomber italiano che partita dopo partita dimostra il suo attaccamento alla maglia e le sue qualità tecniche. Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’Inter vorrebbe blindare l’Itlian Golden Boy almeno fino al 2031, avviando i primi colloqui con il suo agente Mario Giuffredi. Per lui, ovviamente, ci sarebbe da trattare anche un aumento dell’ingaggio, dal milione di euro a stagione, fino ad arrivare a tre milioni di euro bonus inclusi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

