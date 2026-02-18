Pio Esposito l’Inter prepara il rinnovo con aumento | l’Arsenal osserva da vicino
Pio Esposito si prepara a scendere in campo questa sera contro il BodoGlimt, ma il motivo principale per cui tutti parlano di lui è il possibile rinnovo con l'Inter, che prevede anche un aumento di stipendio. La società nerazzurra vuole assicurarsi le sue prestazioni, mentre l’Arsenal monitora attentamente la situazione, pronto a intervenire. La trattativa tra l’Inter e il giovane attaccante sta entrando nella fase decisiva, con l’obiettivo di prolungare il contratto prima della fine della stagione.
In attesa di vederlo in campo questa sera contro il BodoGlimt — dove è favorito per una maglia da titolare — il tema centrale in casa nerazzurra resta uno: blindare Pio Esposito. L’ Inter intende confermare la centralità del suo Golden Boy nel progetto presente e futuro, e allo stesso tempo allontanare le sirene provenienti dall’estero, soprattutto dalla Premier League. Rinnovo e adeguamento dell’ingaggio di Pio Esposito. Il gol contro la Juventus è solo l’ultimo capitolo di una stagione in costante crescita per Pio, sempre pronto a rispondere presente alle chiamate di Chivu. Le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di club europei, e la società nerazzurra vorrebbe muoversi in anticipo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Pio Esposito non si tocca! L’Inter prepara il rinnovo con maxi aumento di stipendioFrancesco Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, sta attirando l’attenzione grazie alla sua recente performance contro il Lecce, che ha contribuito a rafforzare la posizione della squadra in classifica.
Calciomercato Inter LIVE: Arsenal su Pio Esposito, Ausilio e Marotta preparano il rinnovoL'Arsenal ha deciso di puntare su Pio Esposito, spinto dalla volontà di rafforzare l’attacco giovane.
Pagina 2 | Pio Esposito, l’Arsenal spaventa l’Inter: chi c’era a San Siro e un contratto deboleMarotta e Ausilio sono al lavoro per blindare il centravanti ex Spezia. Intanto però dalla Premier League le sirene di mercato sono sempre più forti e minacciose: i dettagli ... tuttosport.com
