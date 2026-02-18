Pio Esposito l’Inter prepara il rinnovo con aumento | l’Arsenal osserva da vicino

In attesa di vederlo in campo questa sera contro il BodoGlimt — dove è favorito per una maglia da titolare — il tema centrale in casa nerazzurra resta uno: blindare Pio Esposito. L’ Inter intende confermare la centralità del suo Golden Boy nel progetto presente e futuro, e allo stesso tempo allontanare le sirene provenienti dall’estero, soprattutto dalla Premier League. Rinnovo e adeguamento dell’ingaggio di Pio Esposito. Il gol contro la Juventus è solo l’ultimo capitolo di una stagione in costante crescita per Pio, sempre pronto a rispondere presente alle chiamate di Chivu. Le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di club europei, e la società nerazzurra vorrebbe muoversi in anticipo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Francesco Pio Esposito, giovane talento dell'Inter, sta attirando l'attenzione grazie alla sua recente performance contro il Lecce, che ha contribuito a rafforzare la posizione della squadra in classifica.

L'Arsenal ha deciso di puntare su Pio Esposito, spinto dalla volontà di rafforzare l'attacco giovane.

Pio Esposito, l'Arsenal spaventa l'Inter: chi c'era a San Siro e un contratto debole
Marotta e Ausilio sono al lavoro per blindare il centravanti ex Spezia. Intanto però dalla Premier League le sirene di mercato sono sempre più forti e minacciose

Pio Esposito, l’Arsenal spaventa l’Inter: chi c’era a San Siro e un contratto deboleMarotta e Ausilio sono al lavoro per blindare il centravanti ex Spezia. Intanto però dalla Premier League le sirene di mercato sono sempre più forti e minacciose: i dettagli ... tuttosport.com

Quando, al minuto 65' di InterJuve, Chivu ha scelto di far entrare Diouf e Pio Esposito- e non Frattesi- il tecnico ha avuto il coraggio di rischiare