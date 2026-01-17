Soulé sempre più leader | sei gol quattro assist e fantamedia superiore al 7

Soulé si conferma tra i protagonisti della Roma, con sei gol e quattro assist in venti presenze. La sua costanza in campo e le prestazioni di livello lo hanno portato nella top ten degli attaccanti del Fantacampionato Gazzetta, con una fantamedia superiore al 7. Un rendimento che evidenzia la sua importanza nel contesto della stagione e il suo ruolo di riferimento per i fantallenatori.

Matias Soulé è stato ancora una volta protagonista con un gol e un assist nella vittoria della Roma sul Sassuolo, ma è da inizio stagione che i suoi numeri continuano a salire vertiginosamente anche in ottica Fantacampionato Gazzetta. I bonus contro i neroverdi sono valsi l'11,5 che, assieme a quello contro la Fiorentina, è fin qui il fantavoto più alto della stagione del numero 18 giallorosso. Grazie ai sei gol e ai quattro assist registrati finora, ha già eguagliato il numero di bonus della scorsa stagione (dieci, cinque gol e cinque assist) e si avvicina al record di 11 reti della stagione al Frosinone nel 2023-24.

