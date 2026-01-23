L'Inter si impone nel match di San Siro contro il Pisa, recuperando da uno svantaggio di 0-2 e chiudendo con un risultato di 6-2. Dopo aver subito le due reti nel primo tempo, i nerazzurri rispondono rapidamente nel secondo, consolidando la vittoria e rafforzando la posizione in classifica. La partita ha visto protagonisti giovani talenti come Pio Esposito e segnato un passo avanti significativo per la squadra.

Milano, 23 gennaio 2026 – L'Inter risorge in sette minuti. La capolista ha vinto l'anticipo della ventiduesima giornata contro il Pisa con il brivido, andando sotto di due reti nel primo tempo, ma rimontando furiosamente in sette minuti netti, poi nella ripresa i gol del set a sancire la festa e la fuga in attesa delle rivali: è 6-2. Moreo aveva lasciato San Siro nel gelo, prima con un pallonetto dalla distanza su errore di Sommer, poi di testa da corner, ma la reazione interista è stata furiosa con tre gol nel finale di tempo, Zielinski su rigore, Lautaro ed Esposito, mentre nella ripresa ad arrotondare ci hanno pensato Dimarco, Bonny e Mkhitaryan a completare la goleada e i 52 punti che significano momentaneamente più 6 sul Milan, impegnato con la Roma, e più nove sul Napoli, di scena a Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ruggito dell'Inter a San Siro: Pisa rimontato da 0-2 a 6-2. Chivu in fuga. Pio Esposito sempre più idolo nerazzurro

Leggi anche: Pio Esposito alla ricerca di una notte da sogno a San Siro. Tanta attesa per la prestazione del centravanti dell’Inter

Inter Lecce 1-0, Pio Esposito entra e porta i nerazzurri in vantaggio: ribolle San Siro al gol dell’attaccanteIn una partita emozionante, l’Inter ha conquistato la vittoria contro il Lecce grazie a un gol di Pio Esposito, entrato dalla panchina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: CdS – L’Inter vuole evitare un errore dello scorso anno: c’è la sensazione che…; Il ruggito di Esposito rompe l’equilibrio: l’Inter la scampa contro il Lecce e tenta l’al...

Ruggito dell'Inter a San Siro: Pisa rimontato da 0-2 a 6-2. Chivu in fuga. Pio Esposito sempre più idolo nerazzurroPazza Inter a San Siro, va sotto di due gol ma rimonta in sette minuti a fine primo tempo. Reazione furiosa dei nerazzurri che segnano con Zielinski, Lautaro, Esposito, Dimarco, Bonny e Mkhitaryan. Ch ... sport.quotidiano.net

CdS – L’Inter vuole evitare un errore dello scorso anno: c’è la sensazione che…Il focus sul risultato di ieri e come è maturato in base alle scelte di Chivu per la gara del Bluenergy Stadium ... msn.com

Il ruggito di Brahim: 5º gol in 5 partite in Coppa d’Africa, l’ex Milan continua a trascinare il Marocco Brahim Diaz sta vivendo una Coppa d’Africa da sogno. Il suo Marocco è in vantaggio 1-0 all’intervallo contro il Camerun grazie alla sua 5ª rete in altrettant - facebook.com facebook