Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Verissimo nella puntata del 21 marzo 2026, dove ha affrontato diversi temi personali e professionali. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha parlato per la prima volta delle recenti vicende ( Falsissimo-Corona-Signorini ) che lo hanno coinvolto indirettamente, ma anche della sua relazione con Giulia Salemi e della sua famiglia. Perchè Giulia Salemi non lavora più a Mediaset: il suo sfogo Le parole di Pierpaolo Pretelli sul caso Signorini. Nel corso dell’intervista, Pierpaolo Pretelli ha commentato le dichiarazioni circolate nelle ultime settimane: “Un po’ di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso, senza un briciolo di verità, tutto infondato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Pierpaolo Pretelli commenta per la prima volta il caso Alfonso Signorini

Articoli correlati

Luca Argentero commenta il caso Alfonso SignoriniLuca Argentero è tornato a parlare pubblicamente in un’intervista che tocca lavoro, famiglia e attualità.

Alfonso Signorini parla per la prima volta: “Il silenzio è una scelta”Attraverso un articolo scritto di suo pugno ha sottolineato che ha deciso di prendere la strada del silenzio che gli sembra quella più opportuna in...

CORONA PUBBLICA L’AUDIO SHOCK DI ALFONSO SIGNORINI #perte #intervista #neiperte

Tutti gli aggiornamenti su Pierpaolo Pretelli

Temi più discussi: Pierpaolo Pretelli: Con Giulia Salemi alti e bassi, ma non siamo in crisi. Una sorellina per Kian? Arriverà; La carriera e la vita privata di Pierpaolo Pretelli: il successo in tv e l'amore per la sua famiglia; Pierpaolo Pretelli: Hanno provato a buttarmi fango addosso, ma ho la verità dalla mia parte; Pierpaolo Pretelli: Hanno provato a buttarmi fango addosso, con Giulia Salemi nessuna crisi.

Caso Corona-Signorini, Pierpaolo Pretelli parla per la prima volta: Fango su di me, il videoPierpaolo Pretelli parla per la prima volta del caso Corona-Signorini a Verissimo: la verità sul video e la reazione alle polemiche. donnaglamour.it

Pierpaolo Pretelli risponde a Corona dopo il 'caso Signorini': Fango addosso, tutte bugie. Poi le parole sulla crisi con Giulia SalemiIl conduttore era stato tirato in ballo dall'ex re dei paparazzi nel format web 'Falsissimo'. E ora ha deciso di rompere il silenzio ... today.it

Pierpaolo Pretelli si racconta nello studio di Verissimo, tra famiglia, paternità e vita privata. L’ex volto del Grande Fratello Vip torna anche su un periodo delicato segnato dalle accuse circolate sul suo conto, ribadendo di aver scelto il silenzio davanti al fango. facebook

Pierpaolo Pretelli: "Ho vissuto un momento delicato" #pierpaolopretelli x.com