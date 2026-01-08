Alfonso Signorini parla per la prima volta | Il silenzio è una scelta

Alfonso Signorini si esprime per la prima volta sulla situazione che lo riguarda, affermando che il silenzio può rappresentare una scelta consapevole. In un articolo pubblicato su Chi, il conduttore riflette sul suo modo di affrontare le polemiche e le responsabilità mediatiche, sottolineando l'importanza di un atteggiamento ponderato in momenti delicati. Questa sua presa di posizione offre uno sguardo sincero sulla gestione della comunicazione in situazioni complesse.

Alfonso Signorini ha deciso di scrivere un articolo per Chi nel quale ha parlato di come risponderà, da un punto di vista mediatico, a questo caso che lo sta coinvolgendo. Parla il giovane che ha denunciato Signorini: Non sono andato a letto con lui. Né la prima volta, né dopo, né mai; Simona Ventura parla per la prima volta di Alfonso Signorini. E assolve il suo Grande Fratello; Caso Signorini, i rapporti con Fabrizio Corona prima delle accuse: parla ex concorrente del GF Vip; Signorini, parla l'avvocato: Avvilito dalla gogna mediatica. E spiega i motivi dell'autosospensione. Zitti tutti, parla Signorini per la prima volta: ecco cosa ha detto sulla storia di Medugno e Corona - Per la prima volta, dopo un mese di illazioni e accuse gravissime, Alfonso Signorini ha deciso di esporsi in prima persona e dire la sua.

Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo le accuse di Corona: “Il silenzio è forza” - Alfonso Signorini parla per la prima volta dopo le accuse di Fabrizio Corona e spiega perché ha scelto di restare in silenzio ... quilink.it

Caso Alfonso Signorini, parla Antonio Medugno: «Non sono mai andato a letto con lui, ho gestito male la situazione e fatto poi quattro anni di terapia» - L'ex concorrente del Grande fratello dopo aver denunciato il conduttore (ora indagato) per violenza sessuale e estorsione ha raccontato la sua verità in un video social: «Sono stato manipolato dal mio ... vanityfair.it

Signorini Distrutto: L'Avvocato Rompe il Silenzio su Corona

