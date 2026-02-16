Luca Argentero ha commentato il caso Alfonso Signorini, accusando pubblicamente la trasmissione di aver manipolato le sue parole durante un'intervista. Nel dettaglio, l’attore ha raccontato di aver ricevuto messaggi di amici e colleghi che si sono sentiti confusi dalle dichiarazioni filtrate in tv.

Luca Argentero è tornato a parlare pubblicamente in un’intervista che tocca lavoro, famiglia e attualità. In mezzo ai temi più leggeri e a quelli professionali, è arrivata anche una domanda sul caso che ha coinvolto Alfonso Signorini. La risposta dell’attore è stata diretta, ma senza alimentare scontri. Ha scelto di tenere le distanze e di spiegare perché certi argomenti non rientrano nel suo modo di informarsi. Shaila Gatta e la terribile esperienza fatta al GF: nuove rivelazioni Luca Argentero: un momento pieno tra set e quotidianità. Oggi Luca Argentero si divide tra progetti importanti e una vita privata molto organizzata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Luca Argentero commenta il caso Alfonso Signorini

Luca Argentero ha definito il Grande Fratello “una semplice vetrina televisiva” dopo aver criticato il comportamento di Alfonso Signorini, che ha definito “una brutta figura”.

Fiorello prende in giro la scena tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.