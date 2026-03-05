Tragedia a Ghilarza | coppia di anziani muore nell’esplosione della propria abitazione

A Ghilarza, nell’Oristanese, una coppia di anziani è deceduta a causa di un’esplosione avvenuta nella loro abitazione. L’incidente ha provocato danni significativi all’edificio e ha portato alla morte dei due coniugi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi. La tragedia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Una grave tragedia si è verificata a Ghilarza, nel territorio dell’Oristanese, dove due coniugi hanno perso la vita in seguito a una violenta esplosione avvenuta all’interno della loro abitazione. Le vittime sono un uomo di 80 anni e una donna di 73, marito e moglie, che al momento dello scoppio si trovavano in casa. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata provocata da una stufa alimentata a gas, che avrebbe innescato lo scoppio all’interno dell’appartamento. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alla coppia. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per i due anziani non c’è stato nulla da fare. La violenza dell’esplosione ha reso impossibile qualsiasi tentativo di salvataggio, trasformando la casa in teatro di una tragedia improvvisa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

