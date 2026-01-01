Bimba muore prima del parto programmato La denuncia di una coppia di Racale Lecce L’ecografista ci urlò di stare zitti

Una coppia di Racale, in provincia di Lecce, denuncia di aver perso la loro bambina prima del parto programmato. Dopo un’ecografia, avevano pianificato un cesareo, ma pochi giorni prima dell’intervento la donna è stata ricoverata per contrazioni intense e la nascitura non respirava più. La famiglia ha riferito che l’ecografista avrebbe chiesto loro di restare silenziosi durante l’esame.

Avevano un parto cesareo programmato, dopo un'ecografia eseguita alcune settimane prima. Pochi giorni prima però del lieto evento la futura mamma è stata ricoverata in ospedale a Tricase (Lecce) per delle forti contrazioni e la piccola che portava in grembo non respirava più. Così una coppia di Racale, lei e lui entrambi 42enni, ha deciso di sporgere denuncia. Perché, secondo ricostruisce Repubblica, vogliono capire se Anna Maria, il nome della bambina che sarebbe dovuta nascere, poteva esser salvata. «Stai zitta, adesso facciamo l'esame». La vicenda risale a maggio scorso. Solo cinque giorni prima del ricovero e della tragica scoperta, ovvero il 14 maggio la mamma aveva fatto un'ecografia, alla presenza del marito, al Vito Fazzi di Lecce.

