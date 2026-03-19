Rigenerazione inclusiva di piazza Garibaldi a Palazzo Gravina il seminario Fare città nei luoghi terzi

Domani, venerdì 20 marzo, alle 15 nell’Aula De Fusco di Palazzo Gravina in via Monteoliveto, si terrà il seminario “Fare città nei luoghi terzi”. L’evento si concentra sulla rigenerazione inclusiva di piazza Garibaldi e coinvolge esperti e rappresentanti istituzionali che discuteranno di progetti e strategie per lo sviluppo urbano. La partecipazione è aperta a chi vuole approfondire le iniziative di riqualificazione del quartiere.

Domani, venerdì 20 marzo, dalle ore 15 nell’ Aula De Fusco di Palazzo Gravina in via Monteoliveto è in programma il seminario “Fare città nei luoghi terzi. Idee e alleanze per la rigenerazione inclusiva di piazza Garibaldi”, promosso dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con la cooperativa sociale Dedalus. L’incontro sarà l’occasione per aprire un confronto sui modelli di rigenerazione urbana che pongono al centro la cura, l’accoglienza e la gestione collaborativa degli spazi pubblici come opportunità trasformativa. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Marella Santangelo, direttrice del DIarc. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati L’8 marzo nei luoghi della cultura: gratuità per le donne nei Musei civici fiorentini e a Palazzo Medici RiccardiDai segreti politici di Eleonora de Toledo alla vita in clausura di suor Giustina: gli itinerari speciali organizzati dalla Fondazione MUS. Un hotel 4 stelle in piazza Garibaldi, "un risultato per la città"Il PD: "Dopo 12 anni, grazie a Comune e privati, il cuore di Lecco ritrova vitalità e nuove funzioni. Contenuti e approfondimenti su Palazzo Gravina Discussioni sull' argomento Napoli, rigenerazione inclusiva di Piazza Garibaldi: seminario alla Federico II; Rigenerazione inclusiva di piazza Garibaldi, al DIARC il seminario Fare città nei luoghi terzi - Napoli. Rigenerazione inclusiva di piazza Garibaldi, al DIARC il seminario Fare città nei luoghi terziVenerdì 20 marzo 2026, dalle ore 15.00 nell’Aula De Fusco di Palazzo Gravina (via Monteoliveto 3, Napoli) è in programma il seminario Fare città nei luoghi terzi. Idee e alleanze per la rigenerazione ... napolivillage.com Rigenerazione urbana, presentata la relazione finale della commissionePresentata la relazione finale della commissione consiliare di rigenerazione urbana. Durante l’ultimo consiglio comunale il presidente Marco Bonciolini ha ... gonews.it Palazzo Gravina e Gravina Principe di Comitini e di Altomonte Barone di Scordia e Barone Ramione poi Gravina Cruyllas e Ruffo Principe di Comitini poi Gravina e Giudice Principe di Comitini Sede dell'Amministrazione Provinciale poi Prefettura poi Sede del - facebook.com facebook