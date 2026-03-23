Peugeot rilancia il benzina | nuovo motore Turbo 100

(Adnkronos) – Nel pieno della transizione elettrica, Peugeot continua a lavorare anche sul motore termico. Non per opporsi al cambiamento, ma per adattarlo alla realtà. Perché, al di là delle strategie, il benzina resta ancora una scelta concreta per molti. Il nuovo Peugeot Turbo 100 nasce proprio con questo obiettivo: migliorare quello che già c’è, senza complicarlo. Un tre cilindri da 1.2 litri che debutterà sulla 208 e poi sulla 2008, con un’impostazione chiara. Più fluido, più efficiente, più facile da usare tutti i giorni. Non è tanto una questione di numeri, anche se i 101 CV e soprattutto i 205 Nm disponibili già a bassi regimi danno un’indicazione precisa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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