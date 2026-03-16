Peugeot rinnova il 1.2 a tre cilindri | Turbo 100 le novità

Peugeot ha aggiornato il motore 1.2 a tre cilindri, chiamato “Turbo 100”. Questa versione, inizialmente offerta su Peugeot 208 e 2008, presenta alcune novità tecniche. Il motore mantiene la cilindrata, ma presenta miglioramenti specifici. La casa automobilistica ha comunicato che sarà disponibile a breve anche su altri modelli della gamma. La commercializzazione delle vetture con questa motorizzazione è prevista nei prossimi mesi.

Peugeot rinnova il proprio motore 1.2 tre cilindri turbo a benzina: si chiamerà Turbo 100 ed equipaggerà le nuove Peugeot 208 (disponibile da marzo 2026) e Peugeot 2008 (da maggio 2026). L’intento è quello di incrementare il piacere di guida grazie ad una nuova turbina a geometria variabile, offrendo più brio ai bassi regimi ed una ripresa più dinamica. Non solo: il nuovo tre in linea promette più efficienza grazie ad un nuovo sistema di iniezione diretta ad alta pressione e più affidabilità, grazie all’adozione di una nuova catena di distribuzione. Trattasi della terza generazione del motore 1.2 tre cilindri turbo benzina in oggetto, incorporando il 70% di componenti nuovi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Peugeot rinnova il 1.2 a tre cilindri: “Turbo 100”, le novità Articoli correlati Mercedes GLC 53: torna il 6 cilindri, più piacere di guida e addio ai 4 cilindri contestati dai puristi.La Mercedes-AMG GLC abbandona i motori a quattro cilindri, una scelta dettata dalle richieste dei clienti e da una nuova filosofia tecnica che... Triumph Trident 800, l'equilibrio del tre cilindriLa Triumph Trident 800 nasce per colmare uno spazio preciso nel segmento naked di media cilindrata, posizionandosi tra la Trident 660 e la Street... Contenuti utili per approfondire Peugeot rinnova Temi più discussi: SportMediaset: Peugeot 3008 Plug-in hybrid Video; Bollo auto 2026: scadenze e come calcolarlo; Peugeot insiste, nuovo sconto in promozione per la più venduta di tutte: tua con meno di 100 euro al mese e in pronta consegna; Peugeot 408 si rinnova: ecco come cambia con il restyling. La Mia Auto: tutteIn un primo momento disponibile per Peugeot 208 e 2008, il rinnovato tre cilindri a benzina include una nuova turbina a geometria variabile e promette maggiore efficienza e affidabilità ... gazzetta.it Peugeot 208, addio alla cinghia a bagno d'olio: arriva il nuovo 1.2 a catenaLa Peugeot 208 introduce il nuovo 1.2 turbo 100 CV con catena di distribuzione al posto della cinghia a bagno d’olio ... motorbox.com La fiducia che si rinnova è la soddisfazione più grande La famiglia Sanasi ha confermato ancora una volta la propria fiducia in noi, sostituendo la loro precedente auto con una nuovissima Peugeot 2008 Allure Hybrid nella richiestissima colorazione Bl - facebook.com facebook