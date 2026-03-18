Peugeot introduce il motore Turbo 100 per 208 e 2008

Da webmagazine24.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Peugeot ha annunciato l’introduzione di un nuovo motore Turbo 100 disponibile sui modelli 208 e 2008. Questa unità benzina è stata sviluppata per offrire una guida più piacevole, con maggiore efficienza e affidabilità rispetto alle versioni precedenti. La casa automobilistica ha reso noto che il motore sarà disponibile su questi due modelli, senza altri dettagli sulle caratteristiche tecniche.

(Adnkronos) – Peugeot amplia la propria offerta di motorizzazioni benzina con il nuovo motore Turbo 100, un’unità progettata per migliorare piacere di guida, efficienza e affidabilità. Il nuovo propulsore debutta sulla Peugeot 208 a partire da marzo 2026 e sarà successivamente disponibile anche sulla Peugeot 2008, prevista sul mercato da maggio dello stesso anno. Il nuovo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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