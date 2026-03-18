Peugeot introduce il motore Turbo 100 per 208 e 2008

Peugeot ha annunciato l’introduzione di un nuovo motore Turbo 100 disponibile sui modelli 208 e 2008. Questa unità benzina è stata sviluppata per offrire una guida più piacevole, con maggiore efficienza e affidabilità rispetto alle versioni precedenti. La casa automobilistica ha reso noto che il motore sarà disponibile su questi due modelli, senza altri dettagli sulle caratteristiche tecniche.

(Adnkronos) – Peugeot amplia la propria offerta di motorizzazioni benzina con il nuovo motore Turbo 100, un’unità progettata per migliorare piacere di guida, efficienza e affidabilità. Il nuovo propulsore debutta sulla Peugeot 208 a partire da marzo 2026 e sarà successivamente disponibile anche sulla Peugeot 2008, prevista sul mercato da maggio dello stesso anno. Il nuovo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Peugeot rinnova il 1.2 a tre cilindri: “Turbo 100”, le novità Nuova Peugeot 208 2027. come sarà la versione elettrica?Ecco come sarà la nuova Peugeot 208 elettrica attesa nel 2027 — basata sulle informazioni più aggiornate disponibili (anticipazioni ufficiali, fonti... How To Fix Engine Oil Pressure Sensor #shortvideo Una raccolta di contenuti su Peugeot introduce Temi più discussi: Peugeot introduce un nuovo motore a benzina Turbo 100 per 208 e 2008; Peugeot Turbo 100, il nuovo motore a catena da abbinare al cambio manuale; Peugeot 208 e 2008, novità a benzina: debutta l’1.2 Turbo 100, ecco prezzi e disponibilità | Quattroruote.it; Peugeot Turbo 100: nuovo motore benzina per 208 e 2008 nel 2026. Peugeot introduce il motore Turbo 100 per 208 e 2008Peugeot introduce il motore Turbo 100 su 208 e 2008: 101 CV, turbo a geometria variabile, iniezione a 350 bar e manutenzione ridotta ... adnkronos.com Peugeot presenta il nuovo motore Turbo 100: addio alla cinghia a bagno d'olioPeugeot presenta il nuovo motore Turbo 100 da 101 CV che sostituisce il vecchio PureTech con cinghia a bagno d’olio. Il nuovo 1.2 turbo benzina adotta la catena di distribuzione e debutta su 208 e 200 ... motorbox.com Una scelta concreta in un mercato che guarda sempre più all’elettrico. Peugeot introduce il nuovo motore Turbo 100, un tre cilindri di terza generazione pensato per offrire un equilibrio reale tra efficienza, affidabilità e piacere di guida. Non si tratta di un sempli - facebook.com facebook