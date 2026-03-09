Iran prezzo del petrolio supera 100 dollari Trump si arrabbia con Israele per attacchi

Il prezzo del petrolio supera i 100 dollari a barile, segnando un aumento significativo. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti esprime disapprovazione per gli attacchi di Israele contro impianti e depositi dell'Iran. La situazione internazionale si sviluppa in un contesto di tensione tra le parti coinvolte senza che vengano fatte dichiarazioni ufficiali sui motivi.

Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio 'annullato' ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos'è successo Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio 'annullato' ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos'è successo Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema. Trump lo boccia: "Non dura"

